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勤美 業績題材助攻

勤美周線圖
勤美周線圖

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勤美（1532）首季業績大增近7成，在業績題材持續發酵下，3日價量齊揚、盤中最高衝到歷史高價55.9元、拉出一根紅K棒，終場收盤55.5元、上漲3.3元，漲幅達6.32％，成交量暴增到2.7萬張，已經連續七周收紅。由於短線漲幅已大，建議投資人可沿5日線操作。

勤美今年建設事業包括台中百億豪宅案「勤美之森」、台北「璞真榮華」等陸續交屋，法人預估，全年可認列金額逼近70億元，續創新高；此外，勤美砸逾45億元打造的「台中勤美洲際酒店」，預計第三季開幕營運。

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