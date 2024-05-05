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裕隆（2201）受惠自有品牌納智捷電動車n7增量出貨，吸引買盤進駐，上周股價走揚，3日股價放量上漲，終場收73.7元，上漲4.54％，成交量放大至20,692張，三大法人合計買超4,517張，其中，外資連兩日買超、自營商連四日買超，累計上周漲逾9.18％，連續拉出兩根長紅突破均線。

n7在第一季交車500輛後，4月增至1,055輛，甫增量交車即拿下國內電動車銷售冠軍，預計將逐月增量交付後，逾9,000張訂單估可在第三季交車完畢。另裕隆城營運表現優於預期，今年租金收入估4億元，同樣較去年成長。