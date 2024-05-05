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慧洋 運價行情向上

慧洋周線圖
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隨散裝航運船舶吃緊，運價行情往上，慧洋-KY（2637）上周股價一度觸及波段高點71元，3日股價收69元，上漲1.77％，收復五日線及十日線，三大法人資金連日進駐，其中外資更連續八日買超，短中長期均線呈走揚態勢。

第二、三季為傳統穀物收成旺季及全球電力需求推升煤炭運輸，加上近期有紅海危機、以巴衝突等國際情勢動盪，拉長船舶周轉天數，目前散裝新造船訂單平均需約3.5年才能交付，供給較為吃緊，而慧洋近期續有新船交付，今年共有四艘新船交付，正好承接高運價，將挹注業績成長。

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