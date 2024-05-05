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王品 法人偏多操作

  • 工商時報 姚舜
王品周線圖
王品周線圖

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王品（2727）股價3日開高後於平盤震盪，午盤後在買盤敲進下放量翻紅，走揚2.49％至246.5元，終場上漲2.29％、收於相對高點246元，成交量躍增逾78％至2,013張。本周合計上漲7.42％，周線連二紅。三大法人近日偏多操作，本周合計買超1,111張，其中外資買超402張、投信買超467張、自營商買超242張。短中期技術面轉強，有利股價持續盤堅走強。

展望第二季，王品持續展店腳步，旗下各大品牌也將搶攻母親節旺季，推出特色行銷活動，強勢營運動能推升集團營收續揚。

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