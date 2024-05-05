前往主要內容
工商時報LOGO

台達電 法人升目標價

台達電周線圖
台達電周線圖

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台達電（2308）法說後釋出第二季營運優於第一季，下半年優於上半年的正面看法，獲得法人力挺，調高目標價，帶動3日股價大漲，收盤價327.5元，短期均線翻揚，中長期均線持續走升。

今年AI伺服器電源營收，台達電估可望較去年倍數成長，新一代工率更大的AI伺服器將採液冷散熱，台達電液冷散熱產品預計下半年量產，明年大量出貨，對營收可望有明顯挹注。電動車方面，雖營收成長幅度不若以往，但今年仍有20％～30％成長。整體來看，法人估在AI伺服器和電動車成長帶動下，第二季營收仍有雙位數成長。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. AI之後下一個飆股是誰？蔡明彰1關鍵看好這2大類股

  2. 永豐金啟動海外併購 永豐銀將收購柬埔寨微型存款銀行

  3. 電子熄火營建股翻身 老手曝逢低加碼名單

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。