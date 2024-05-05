台達電 法人升目標價

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台達電（2308）法說後釋出第二季營運優於第一季，下半年優於上半年的正面看法，獲得法人力挺，調高目標價，帶動3日股價大漲，收盤價327.5元，短期均線翻揚，中長期均線持續走升。

今年AI伺服器電源營收，台達電估可望較去年倍數成長，新一代工率更大的AI伺服器將採液冷散熱，台達電液冷散熱產品預計下半年量產，明年大量出貨，對營收可望有明顯挹注。電動車方面，雖營收成長幅度不若以往，但今年仍有20％～30％成長。整體來看，法人估在AI伺服器和電動車成長帶動下，第二季營收仍有雙位數成長。