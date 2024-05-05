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遠雄（5522）今年業績看俏，加上大都更時代來臨、地震震出房市潛在買盤，近期躍居焦點，3日攻高在88.6元，突破新高，單周漲幅達29.3％，日周月KD持續黃金交叉向上，且開口放大，周線連八紅；三大法人單周累計買超1,644張。

去年部分新案將遞延到2024年完工交屋，接下來今年可望有七筆新案完工交屋，總銷逾200億元，明、後年完工交屋量也分別有360億元、295億元，今年起邁向入帳高峰，轉投資的台北大巨蛋BOT也可望全部取得使用執照，正式營運，業績成長力道可期。