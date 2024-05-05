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豐泰（9910）3日在主力、外資與投信聯手買超助威下，股價開高震盪走高，終場收167元，站上周、月、季線，是否挑戰半年線，備受矚目。

外資連二賣後，3日首度轉買，投信連六買，自營商由買轉賣，目前三大法人持股比約14.6％。其中，外資占比14.13％。因KD指標在中、高檔區同步向上走勢，且委買大於委賣，若主力續站買方，有利本周股價走勢。

3月合併營收72.56億元，年增10.95％，累計第一季合併營收206.17億元，年增6.47％，樂觀第二季營運表現。