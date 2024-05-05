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中鼎 搶6,000億大餅

中鼎周線圖
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中鼎（9933）手中在建工程量超過3,000億元，創新高，加上今年工程毛利提升，法人買盤重新歸隊。中長期投資逢低承接，上周放量緩步攻堅，3日收盤53.9元，已站上所有短均線之上，並創五年來新高。短期周、月、季線趨勢持續往上，量增價漲，股價在業績成長支撐下仍有創高空間。

預估未來12個月包括台灣、中東、印度、美國等地，有電力、煉油石化、高科技等工程標案可參與，潛在商機可達6,000億元，審慎樂觀看今年新接案。市場對今年營收以及在建工程案量皆衝新高的機率極高。

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