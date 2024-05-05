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華新科 受惠需求趨穩

華新科周線圖
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華新科（2492）受惠於日商村田看好手機、筆電等消費性電子需求復甦，市場預期華新科可望同步受惠，3日在龍頭股國巨登高一呼之下，華新科盤中大漲逾7％，終場漲幅收斂至4％，惟收盤價117元，仍創下今年4月11日以來新高價位。

華新科日前公布第一季財報，首季營收達81.51億元，首季毛利率、營益率達17.62％、4.96％，較去年第四季雙率雙減，但較去年首季雙率雙升，單季稅後純益6.17億元，較去年第四季轉虧為盈，也較去年同期成長123.55％，每股稅後純益為1.27元。

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