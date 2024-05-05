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臺慶科 拚毛利率回升

臺慶科周線圖
臺慶科周線圖

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臺慶科（3357）今年甩網通殺價競爭陰霾，毛利率表現可望止跌回升，加上與固態電容大廠鈺邦（6449）可望在車用領域合作，3日在被動元件族群噴出大漲之下，臺慶科跟進勁揚逾7％，終場收在129.5元，盤中以132元創下波段新高紀錄。

臺慶科強調，網通產品價格去年11月開始價格已經趨穩，且訂單回流，加上公司耕耘多合一、高階的新型網路變壓器開始收獲訂單，網路變壓器可望重新拉高競爭門檻，回到正常的獲利軌道，將帶動整體毛利率止跌回升，今年毛利率將優於去年。

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