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不斷電系統UPS廠碩天（3617）在三大法人買盤加持之下，量能同步增溫，3日以漲停價294.5元作收，續創波段新高，周漲幅約13.5％。

碩天第一季合併營收約25.65億元，相比去年同期成長0.91％。展望2024年，碩天表示，大型資料中心仍在擴建，因此資料中心電源管理產品需求成長大，不過去年相關業績基期已高，成長幅度不若去年，預期營收比重大致會維持在3成以上。另一方面，在綠能趨勢之下，不斷電電源系統需求也在成長，預期今年相關產品比重也是維持在5成的水準。