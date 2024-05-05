達方 IT產品漸復甦

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達方（8163）看好今年IT產業復甦、明年綠能產品恢復動能。在三大法人買盤帶動之下，3日股價拉出長紅棒，並站穩所有短期均線之上。

由於綠能產品仍處於庫存調整，第一季營收表現疲弱，第一季稅後純益1.44億元，稅後每股盈餘為0.52元，較去年同期微幅增加。對於後續展望，達方預期，今年綠能還是調整的一年，庫存調整將延續到下半年，不過已經有客戶對2025年開始下單，期待明年營運回穩。IT產品逐季復甦，公司近年積極布局觸控板、指紋辨識、觸控鍵等周邊產品，今年將陸續量產、貢獻營收。