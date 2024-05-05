抗通膨、分紅 兩險種屆退族追捧

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壽險公司盤點今年兩險種抗通膨

全球通膨高漲，勞工退休金被通膨吃掉，帶來的經濟壓力，也讓愈來愈多的退休族重返職場，退休規劃成為上班族彼此討論的熱門話題。壽險業者表示，面臨通膨侵蝕退休準備，加上今年市場預估會降息，利變型保單或為退休設計的分紅保單，成為近期屆退族的熱門險種。

據調查顯示，美國有八分之一的嬰兒潮出生的退休族計畫重回職場，以照顧下一代及其子女，理由是父母認為現在的世界跟自己年輕時大不相同，子女想經濟獨立的難度更高，加上過去幾年物價飆漲，原有存款已不足以支應。

根據104人力銀行調查發現，去年台灣65歲以上高齡者主動求職人數為2020年的1.9倍，45歲～64歲中高齡為1.23倍；1111人力銀行調查也顯示，有高達9成的中高齡擔心，退休後領到的勞保、勞退金可能無法支應老年生活所需，因而有超過半數的中高齡人士選擇勞退自提，主動增加勞退帳戶金額。

富邦人壽副總許純琪表示，勞退自提可以保障勞工的老年生活，對高所得者所節省的稅額也越高，不過有三點要注意，第一，每月薪資自提上限僅6％；第二，年滿60歲才能提領；第三，帳戶金額非終身領。生活在高通膨加高齡化的「雙高時代」，提領勞退金之前，若因為工作中斷、意外、疾病，或是提領後活太久，都可能會面對生活費不夠用的財務風險、醫療費不足的健康風險以及長期看護需求的照護風險。

凱基人壽指出，勞保年金將迎來開辦以來最大調漲，上班族多半是家中的經濟支柱，正值家庭責任最重階段，除了備足壽險保障，轉嫁未來可能發生的風險，退休規劃也應該要提早投入。

利變型終身壽險具有可對抗通膨或做為彈性運用的資金的特性，一直都是市場上主流保險商品之一，也是許多上班族做為兼顧保障及退休規劃的熱門工具，主要就是除了有壽險保障之外，當宣告利率大於預定利率時，也可望領到增值回饋分享金。

除了利變型保單，分紅保單今年也特別受到屆退族關注。富邦人壽說明，為了退休族設計的分紅保單，因其兩大特色而受到歡迎，一是二筆金流，生存保險金、有機會領取保單紅利增購保額的生存保險金，生存保險金最長可領到保險年齡屆滿98歲前；二是三種生存保險金給付指定年齡，提供從最早的55歲、60歲到65歲三種指定年齡，退休時間可以彈性選擇，指定年齡之前一保單年度屆滿時，開始給付生存保險金。