利變保單成主流 挑選有三招

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今年在美國可望啟動降息的環境下，利變型保單可望成為保險市場的主流，退休族在挑選利變型保單時，因為宣告利率會隨著市場的利率而有所變化，因此除了參考宣告利率外，最重要的是掌握三大重點，包含幣別、繳費年期、保障是否足夠等。

新光人壽表示，利變型保單具有保障、儲蓄功能，適合有退休規劃、資產配置及資產傳承需求者。目前常見的利變型保單類型，包括利變型壽險及利變型年金險，其中利變型壽險具有保障強化、風險轉嫁的特性，讓自己與家人在未來生活中擁有堅實的依靠，任何族群均可趁早藉此進行保障規劃，及早降低家庭風險。

凱基人壽提醒，民眾在選擇利變型終身壽險時，可以留意以下三大重點：一是需要回歸本質，以保障為先；二是多元幣別分散風險；三是選擇適合的繳費年期。

首先是保障，凱基人壽說明，因保險要回歸保障本質，民眾在選擇利變型終身壽險時，必須先留意商品包含了哪些保障項目，以及保障額度的是否足夠。

其次是幣別選擇。新光人壽指出，利變型保單的幣別，有外幣及台幣可供選擇，由於外幣利變型保單以外幣收付，具有匯率風險，無外幣需求或不想承擔匯兌風險者，優先選擇台幣保單；若有留學、移民、海外置產等外幣需求者，則可以考慮外幣保單。

三是繳費年期。新光人壽認為，熟齡族群不妨可選擇繳費年期較短的利變型壽險保單，規劃資產傳承，例如只要躉繳或者繳交保費2年，即可有終身高槓桿保障，資產配置也會更靈活。

但同時，凱基人壽也強調，利變型終身壽險適合做為長期的保障及退休規劃，如果提前解約，恐怕無法拿回全部已繳保費，造成損失，保戶要特別留意。