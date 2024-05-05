指數型權證 逢回布局良機到

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美聯準會（Fed）利率決策會議結果出爐，維持利率連六凍，且6月不會開始降息，目前市場投資人大力布局景氣循環向上，投資專家建議，Fed聲明態度偏鴿，短線市場不確定壓力減輕，逢回可藉由指數型權證進場布局。

Fed主席鮑爾重申在決定降息前，有時間評估數據。最近通膨數據雖然高於預期，但並沒有「實質改變」整體情況，政策制定者將等待更清晰的通膨下行跡象出現後再降息。現在說最近的數據是否代表的僅僅是一次上升還為時過早，認為通膨持續往2％目標下降有更多信心之前，降息是不適合的。同時，鮑爾重申今年某個時候開始降息可能是合適的。

法人分析，儘管Fed修改聲明稿且在會後記者會表明通膨向2％進展的進程停滯，暗示降息時點延後。但畢竟在本次FOMC前市場就已經把首次降息的時間推遲到4月以後，且預期全年只有降息1碼，而在會後記者會中，鮑爾直接表明不預期會升息，並表示隨著時間過去，貨幣政策會變成充分緊縮的狀態，表明現階段Fed的立場是，即便通膨高於預期，但Fed只要維持目前高利率夠久，就可以令通膨降溫。

除此之外，鮑爾在會後記者會還表示，隨著通膨率降到3％以下，目前的政策重心有移回勞動市場，這間接地暗示如果就業市場開始降溫，Fed甚至有開始採取預防性降息的空間。因此，這次FOMC會議可以偏向鴿派、消除市場不確定的方向解讀。

另關注台灣3月工業生產增幅3.99％，雖然不如市場預期中位數，但在資訊電子工業大幅增產帶動下，仍順利轉正，增幅也高於過去十年同月平均3.29％。消費方面，儘管去年高基期，3月零售營業額成長較為和緩，但營收金額仍創下歷年同月新高，餐飲業營收成長也仍超過1成，表現較預期強勁。

展望未來，儘管美歐高利率持續限制終端需求回暖，且地緣政治問題持續干擾生產動能，但考量新興科技應用持續擴展，可望帶動半導體高階製程、伺服器等相關供應鏈，加上今年4月工作天數較多，且去年同月比較基期較低，預期4月工業生產增幅將進一步提升。

同時，考量高效能運算及人工智慧等新興科技應用擴增，有助於深具競爭優勢的台灣半導體產業及伺服器相關供應鏈需求暢旺，加上外銷訂單金額動向指數雖然重回緊縮，但3月中華經濟研究院製造PMI中的新增出口訂單則恢復擴張55.6，並且今年4月工作天數20天，多於去年同期的17天，有利外銷訂單年率有所表現，因此預期4月外銷訂單年率將延續成長格局。