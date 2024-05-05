和逸攜蜜露珂娜 犒賞媽咪辛勞

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歡慶母親節，為犒賞媽媽一整年的辛勞，和逸飯店‧台南西門館及和逸飯店‧高雄中山館推出多項住房及餐飲優惠，更獨家與日本膠原蛋白品牌蜜露珂娜聯手合作，於母親節當周5月11日至12日準備了特別驚喜，媽媽只要入住飯店或於餐廳用餐就送膠原蛋白粉。和逸飯店‧台南西門館的洽詢專線（06）702-6699，和逸飯店‧高雄中山館的洽詢專線（07）975-6677。

母親節慶祝行程少不了吃大餐，和逸飯店‧台南西門館Cozzi KITCHEN餐廳特別打造親子共享套餐「FUN大你的歡樂」，售價799元另加10%服務費，套餐包含精選義大利麵四選一、歡樂兒童餐以及卡通主題椪餅冰淇淋DIY，再加碼500坪戶外遊樂設施「奇趣操場」免費暢玩，

而和逸飯店‧高雄中山館Cozzi THE Roof餐廳特別結合當令食材，推出全新泰式料理菜單，5月11日至12日更推出「寵愛媽咪饗宴」，任選8道精選主餐，搭配輕食自助吧餐檯料理，每位880元起（另加10％服務費），喜歡家族聚餐的客人，可以選擇中式澎派桌菜，每桌10,000元起（另加10％服務費）。

享受美食療癒之餘，和逸飯店‧台南西門館及和逸飯店‧高雄中山館同步歡慶AMAZZING CLUB滿意客計畫成立7周年，推出會員住宿優惠回饋，即日起至5月10日，只要預訂以下指定專案，即可再享房費95折優惠，加價77元立即升等二大床房型。

深受親子家庭歡迎的和逸飯店‧台南西門館，「攏來台南住一晚」住房專案3,688元起，6月底前入住加碼早餐買一送一，再享飯店12F BEING SPA保養療程8折優惠，而擁有最美高空港景的和逸飯店‧高雄中山館，預訂「好運龍總來」住房專案3,488元起，含兩客自助式早餐，另外旅客於Google評論或Facebook打卡分享入住體驗再贈送「樹頂膠原蛋白飲」乙罐，讓媽媽在享受放鬆旅程的同時，也兼顧美麗健康。