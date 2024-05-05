Ford誠意滿分 舊換新大優惠

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Ford新車好禮優惠誠意滿分，即日起至5月31日止，入主Focus Wagon ST-Line X限量升級便利電動尾門，舊換新優惠價89.9萬，再享首年乙式車體險、5年原廠保固及60萬0利率；另New Ford Focus國產全車系同享首年乙式車體險及5年原廠保固，指定車型再升級電動尾門或享最高80萬0利率，德製性能陣線New Ford Focus ST X雙車型 24年式全新到港，舊換新143.9萬起。

國民老婆泱泱（吳泱潾）與New Ford Kuga聯手推出超香尊榮組合，包含最香限時尊榮價（含舊換新）EcoBoostR180超質休旅79.9萬起、EcoBoostR250 AWD ST-Line Performance性能跑旅101.9萬，以及到全台Ford展間試乘，即可有機會獲得全球唯一Kuga限量聯名香水：「ST-Line野性魅影」、「Vignale雋雅之韻」，數量有限，贈完為止。

此外，New Ford Ranger XLT悍漠騎兵版限量129.9萬霸氣登場，其升級配件總價值超過5萬，同時Ford唯E獨享專案好評延長，Ford純電跑旅The All-Electric Ford Mustang Mach-E享專案優惠價179.9萬起，指定車型再享100萬0利率。