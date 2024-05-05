承億酒店母親節專案 親子同樂

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承億酒店也推出各項體貼母親的住房專案，要帶給每位媽咪旅客十足療癒力！承億酒店打造小小旅人的專屬mini club，送上每位母親專屬服務，要解放媽媽的雙手，特別推出「孩子的多重宇宙」親子住房專案，即日起至8月31日預訂專案入住，將由承億酒店宇宙領航員陪伴孩子們，穿梭於承億酒店中闖關，其中包含擔任小小麵包師、書店小店長及總圖繪本中心尋寶趣、兒童攀岩體驗，還可以將闖關精美小禮物帶回家。

入住承億酒店經典親子房，每晚7,999元起，另有「我和我的五星媽媽」母親節住房專案，若在5月31日前入住，即贈26F日全食自助餐廳早餐2客、25F飛裊柒茶精緻雙人下午茶1組，另可加購22F SWISSPA五月感恩母親限定SPA課程，專案每晚6,380元起。而也有暖心送龍蝦專案，選擇「夏夜晚風RAR BAR龍蝦住房專案」一泊二食可任選貳陸日全食早或晚餐，還可以品嘗到24F RAR BAR焗烤龍蝦（2尾），專案每晚6,588元起，專案可於5月31日前預訂入住。訂房專線（07）330-0999高雄市前鎮區林森四路189號。

承億集團將在母親節周末準備高雄杉林區「杉恆壹樹農創」品牌種植的有機食用玫瑰，作為旅客驚喜小禮，邀請旅客於5月10日至12日入住，享受承億酒店為旅客營造的節日儀式。