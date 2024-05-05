統一谷關避暑首選 打造盛夏假期

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近日花蓮地震餘震不斷，引起民眾對谷關道路通行情況的疑慮。然而，近日谷關道路暢通，僅梨山道路須經管制，並無影響谷關道路狀況，公車依然按時發車，遊客可放心前來，統一谷關將以多重感官體驗，為遊客們精心打造一場盛夏難忘又幸福的假期。

面對逐漸升溫的天氣和假期人擠人的景象，統一谷關成為追求涼爽慢活的山林避暑之選。端午及暑假期間，統一谷關不加價，並提供折扣碼每房再折500元的超值優惠。6月8、9日連假，推出一泊二食和洋雙人房僅需9,580元起，加碼續住9折優惠，6月10日僅需7,680元。暑假期間，更有超沁涼水上進擊一泊一食5,880元起、特盛饗宴一泊二食7,680元起、夢饗餐車一泊二食6,880元起，入住免費贈迎賓點心及在地白冷冰棒。此外，統一谷關還推薦一系列漫遊行程，包括騎單車徜徉東豐綠廊、阿亮香菇園採菇、新峰農場採果等，讓遊客盡情享受大自然的美好。

統一谷關位於高海拔地區，氣溫較低，是夏日避暑的理想去處。遊客可以漫步於日式庭園中，聆聽自然的白噪音，徹底沉浸在山林的愉悅中，想要消暑的遊客也可以選擇玩水泡冷湯，或是品嚐統一谷關提供的白冷冰棒。

而面對日漸炎熱的天氣，飯店特別推出一系列水上活動，例如水上碰碰船、急速衝刺等，晚間更是有健康操和樂狗毛巾造型DIY活動，非常適合地親子同樂。

統一谷關不僅提供舒適的住宿環境，還有豐盛的餐飲選擇，特盛饗宴和夢饗餐車兩種選擇，無論是想品嚐極致美味，還是高CP值的餐飲，都能保證滿足您的味蕾。享受完山林湯泉後，回到房間再以咖啡、書香及室內溫泉為一整天畫上完美句點。