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台北福華 獻上德墨美食盛宴

  • 工商時報 郭靜芝
●台北福華彩虹座自助百匯即日起推出嶄新料理主題「德墨美食盛宴」自5月1日登場，活動時間至6月30日止。圖／台北福華提供
●台北福華彩虹座自助百匯即日起推出嶄新料理主題「德墨美食盛宴」自5月1日登場，活動時間至6月30日止。圖／台北福華提供

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台北福華大飯店邀請美食饕客們來場熱情的搖滾德墨之旅！彩虹座自助百匯即日起推出嶄新料理主題「德墨美食盛宴」，帶來經典和創意口味的塔可及玉米片等傳統小食，還有超狂海鮮桶、墨西哥海鮮沙拉、美式炸雞翅和吉拿棒等多樣特色冷、熱菜以及手工甜點，一次品嘗超過50道的風味饗宴，感受德墨料理的獨特魅力，彩虹座全新菜色自5月1日登場，活動時間至6月30日止，兒童與65歲以上貴賓另享優惠折扣。

彩虹座「德墨美食盛宴」，由行政總主廚劉文凱（Ray Liew）領軍彩虹座主廚馬良翰和點心坊主廚巫政翰，帶來台灣飯店自助餐少見的美式和墨西哥風味料理，使用大量起司、辣椒、辛香料、豆類及肉類的菜餚結合美國當地食材，迸出別具特色的狂放滋味！還有不能錯過的「玉米餅塔可」，供應有炙燒干貝蟹肉、辣味和牛、牛舌、雞肉絲與炸脆蝦等5種口味和起司、番茄、莎莎醬、酪梨泥、墨西哥豆泥等多達16種的特製配菜，搭出自己喜歡的德墨好滋味。

台北福華大飯店同步推出台北國際觀光博覽會（TTE）線上旅展，自即日起至5月31日於官網販售優惠住宿券及餐券，最低73折起，包含「彩虹座通用自助餐券」每張1,450元、「彩虹座午晚餐套票（含5張）」每套7,000元，「彩虹座下午茶套票（含5張）」每套4,500元，以上票券5月31日前於台北福華外賣櫃同步販售。

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