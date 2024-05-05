圓山寵媽咪 溫馨五月優惠多

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圓山大飯店以「尊榮媽咪，寵愛老婆」為題，匯集館內金龍餐廳、圓苑餐廳、松鶴自助餐廳和圓山牛排館，於5月1日起至12日母親節期間，推出多款中西式家宴美饌。此外，點心坊推出「馨意花漾」限定蛋糕6吋980元，還有祭出寵愛媽咪住房專案，每人每晚6,500元起，在溫馨五月寵愛偉大媽咪。

金龍餐廳由亞太金獎名廚擅長粵式料理的許耀光操刀，打造的「金龍闔歡家宴」每桌10人25,800元，包括多款招牌菜色，活動期間預訂贈紅酒1瓶，預訂5月4日至5日、5月11日至12日午、晚餐宴席加贈龍蝦海鮮泡飯及圓山御廚無添加純釀老醋。

亞太10大名廚戴立承打造「圓苑孝親家宴」，精選多款精緻菜式，豪華包廂每桌10人28,800元，讓親朋好友盡情享用10道式大中華功夫美饌，預訂5月4日、5日、5月11日、12日午、晚餐加贈紅豆鬆糕禮盒及純釀老醋。

松鶴餐廳匯集上百道中、西、日式精緻自助美饌，母親節時自助午、晚餐每位1,580元，5月4日至5日午、晚餐加贈純釀老醋，5月11日至12日午、晚餐送巴斯克乳酪蛋糕。

老饕熱愛圓山牛排館於5月11日至12日推出限定五道式豪華套餐，每位3,600元，為寵愛媽咪，還祭出ONCE 2.0御膳一泊二食住房專案，另享VA VA VOOM東方時尚旗袍體驗課程等。

（禁止酒駕‧飲酒過量‧有害健康）