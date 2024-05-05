市場多頭金控海外曝險衝27兆元 美國占比逾3成居首

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今年資本市場走揚，金控海外放款及投資增溫，加上新台幣兌美元走貶，推升整體金控帳上海外曝險總額，截至今年首季底達新台幣27.37兆元，季增逾1兆元，其中美國為金控海外最大曝險國，曝險占比達35%。

金管會自2015年第2季起按季對外揭露金控集團海內外曝險變化，曝險涵蓋同業拆存、放款及投資總額。根據金管會最新統計，今年首季全體金控集團海外曝險總額止跌回升，截至首季底增至27.37兆元，季增近1.03兆元。

就個別地區看，美國續居金控海外最大曝險國，截至今年首季底全體金控對美國曝險攀升至近9兆6022億元，季增4645.92億元。

其中，同業拆借、放款及投資全面成長，但對美國地區放款已提列呆帳達48.68億元，稍微季增0.14億元，投資也盈轉虧，相比2023年底投資提列評價利益20.45億元，今年首季底轉為減損41.58億元。

全體金控對中國曝險達2兆2103億元，為金控海外第2大曝險國，季增150.99億元。其中，同業拆借及放款總額走升，僅投資季減167.69億元。截至今年首季底止，金控對中國投資已提列減損達422.72億元，相比2023年底減少84.96億元，放款已提列呆帳達96.07億元，季增4.85億元。

金控第3至第10大曝險地區依序為英國、法國、澳大利亞、南韓、香港、日本、加拿大及阿拉伯聯合大公國，均與2023年第4季底相同。金控對英國、法國、澳大利亞、南韓及香港等地曝險均逾1兆元，對日本曝險達9876.27億元，亦已逼近兆元大關。

隨台積電赴日設廠，點燃台資銀行赴日本設點熱潮，包括玉山銀行前進日本福岡設分行，台新銀行也在東京分行底下增設福岡出張所（支行），於今年4月23日開業，台灣銀行則增設福岡代表人辦事處，台北富邦銀行亦在籌劃於日本申設分行。

金管會資料顯示，今年首季全體金控對日本放款增加61.94億元，對日本投資增加234.48億元，僅同業拆借季減163.75億元。對日本放款已提列呆帳金額下滑至20.27億元，季減0.47億元，投資已提列評價利益達46.54億元，季增26.42億元。

若對比2023年首季底，全體金控以對美國曝險年增達1.12兆元，成長最驚人，其次是對澳大利亞曝險年增1691.16億元、對南韓曝險年增1298.86億元。