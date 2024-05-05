複利效應紙上富貴？戳破72法則盲點 現金流才是致富關鍵

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根據72法則，只要報酬率愈高，本金翻倍的時間就可以加速！但與其追求長期間的高報酬，找到持續、穩定的定期收入來源，即使面對經濟或市場的不確定性，也能兼顧資產的增值性和流動性。 不到50歲即達成月領10萬元配息的理財達人郭俊宏，整理出一套「以息養股月月配、放大投資報酬率」的ETF投資心法，帶領讀者實踐CASH行動法則，每月產出持續性現金流收入，每年參與股市市值成長，賺回人生自主權。本文摘自新書《最強配息型ETF全攻略》。

你應該也聽過「72法則」——假設年化報酬率1%以複利計算，經過72年後本金就會翻倍。換句話說，我們用72除以預期年化報酬率，可得知本金翻倍需要的時間。

舉例來說，倘若每年投資報酬率僅有1%，經由複利滾存，需要72/1 = 72（年）就能讓你的本金翻倍；假設我們把投資報酬率提高到9%，需要72/9 = 8（年）就可以翻倍。意思是你若投資100萬元，以9%年複利滾存，8年後約會有200萬元的本利和。

乍看之下，72法則非常吸引人，因為只要報酬率愈高，本金翻倍的時間就可以加速。但這也僅是根基於理論上的計算，並沒有考慮市場的波動、投資風險，以及人性的恐懼與貪婪。

72法則的盲點

按照72法則，只要選擇了高報酬標的，只要靠著複利效應就能讓財富加速翻倍，而這也是讓有心人士利用人性中的「貪」來詐騙成功的原因。另一方面，複利效應很可能只是紙上富貴，因為當你的資產不具備流動性或可隨時動用的彈性時，就等於我們根本無法在設定的時間，到達原本想要的財富數字。

舉例來說，我們投資股票市場，根據複利效應，必須把這一年的報酬再滾入下一年的本金中。期間，當股價上漲時，我們沒有馬上變現，如此一來可能損失股市上漲的獲利機會。甚至當市場下跌時，可能會面臨損失本金的風險。這也是為什麼那些紙上的利潤，常常因為人的貪婪或恐懼而無法堅守。

與其追求長期間的高報酬，找到持續、穩定的定期收入來源，可能更加符合人性。也就是說，無論外在市場好壞，我們都希望可以有長期且穩定的現金流收入。獲得穩定的持續性現金流，管道可以是租賃房地產、持有股票、債券的股利收益，或是擁有一家獲利成長的企業，都可以帶來長期且穩定的現金流。

資產存量vs.現金流量

事實上，大部分人一輩子的夢想，大都是靠現金流收入來實現的。我問過每一位前來諮詢的個案及學員，你的理財目標是什麼？大多人不外乎是為了買房、提早規劃退休、教育下一代、財富增值、每年出國旅遊等。接下來，再問自己另一個問題：要達成這個理財目標要靠現金流的流量，還是資產的存量？

現金流的「流量」，指的是不需要一次性資金就能達成的理財需求，例如每月退休金預算、房貸每月攤還本利，甚至是每月長照費用、醫療費用，或是轉為分期月繳或年繳的保險金金額。如果你的理財目標是一次性預算可達成，例如出國旅遊預算、結婚基金等，就是屬於靠平日累積的一整筆資產「存量」。

倘若要達成我們的理財目標，要靠追求一整筆資產存量的複利效應，雖然可能在市場景況好時會有令人驚喜的高回報，但在目前全球市場與環境加速變化的情況下，我反而建議著重在能夠產生穩定現金流量的投資上，這樣即使面對經濟或市場的不確定性，也能兼顧資產的增值性和流動性。

我們在課堂上探討資產管理和投資策略時，「複利效應」和「現金流」也是兩種經常被拿來比較的理財方式。其實兩者不僅底層邏輯各異，對財富的定義也大不同。

試問，一個擁有上億元資產的人比較有錢？還是每年擁有100萬元現金流收入的人比較富有呢？純粹就數字來看，就算你每年都有100萬元的現金流收入，也要經過100年才能達到上億元資產的目標。但如果再進一步追問，你認為誰的財富來源可以長久維持，或誰比較可能大起大落呢？

複利效應基於一個簡單的數學公式，其背後原理是「資金的時間價值」。也就是，假設資金價值會在未來某時刻高於現在，再加上你將投資回報再投入，這些回報也會在未來某時刻產生高回報，這就是「利滾利」的概念。

換言之，複利效應包含「時間」及「資產增長速度會加速」兩大關鍵，但它的盲點也在於根據一個穩定增長的假設，而實際上市場環境充滿了不確定性。

現金流重視的關鍵，則是資金的「流動性」和「穩定性」。流動性代表你能不能很容易的獲得和提取現金，而穩定性意味著你可以預期在未來某時刻收到固定的金額。穩定的現金流收入除了實現流量型的理財目標之外，即使面對外部經濟、市場逆風，或是未知事件（如疫情帶來的失業風險）等突發事故也能有所緩衝。