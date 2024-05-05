AI加持！「這產業」可望大爆發 為何巴菲特卻緊張了？

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全球投資界年度盛事─波克夏股東大會上，「股神」巴菲特對於目前最熱門的人工智慧（AI）投資提出最新警告，他說，AI技術能夠複製真實和誤導性的內容，在AI方面的經歷讓他非常緊張。他直言，作為一個對人工智慧根本不懂的人來說，AI有潛在巨大的好處和危害，而我只是不知道結果如何。

在周六的波克夏股東大會上，對於目前最熱門的人工智慧（AI）投資，成為股東們詢問巴菲特的重要議題。目前，在波克夏的投資組合中，並沒有特別的人工智慧標的，巴菲特則對AI技術的潛在危害提出最新警告。

巴菲特指出，他眼前有這樣一個圖像：有他的人，他的聲音，穿著他的衣服，但傳遞他不可能傳遞的訊息。AI技術能夠複製真實和誤導性的內容，在人工智慧（AI）方面的經歷讓他非常緊張。

他舉例，當你考慮到AI欺詐人們的潛力時，如果你能夠複製出我什麼都無法辨別的圖像，上面寫著我需要錢；再比如，你的女兒說「我剛剛出了車禍，我需要匯款5萬美元」。

巴菲特直言，如果他對投資詐欺感興趣，那麼人工智慧將成為有史以來最大的成長產業：不過，顯然人工智慧也有潛力做好事，作為一個對人工智慧根本不懂的人來說，AI有潛在巨大的好處和危害，而我只是不知道結果如何。

因此，巴菲特很謹慎地說，他對人工智慧一無所知，但這並不意味著他否認它的存在或重要性或類似的事情。

負責波克夏非保險業務、2021年被巴菲特欽點為接班人的副董事長阿貝爾（Greg Abel）也表示，任何勞動密集產業都會受到AI的威脅，當然在此之下可以額外獲得更多娛樂時間。

巴菲特和阿貝爾皆認為，現在每個公司都在講AI，但哪些可以更安全地來做？很多東西講結論還太早，現在是無法預測的，想要正確的預測，還言之太早。當然AI絕對是不可思議的，他們再度警告說，如果用AI在社交層面，可能有更好的優勢，但是如果用AI來做類似原子彈或其他不適當的事情，就有問題了。