台股拚站穩月線 除了台積、聯發科營收 還有這件事

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

上周台股高檔震盪，3日指數收高20,330.32點站回月線20,238點上，周K線連兩紅。本周盤勢持續拚站穩月線上震盪格局，市場聚焦上市櫃公司4月營收及新一波法說會，前者關注台積電、聯發科最新業績，後者留意環球晶、文曄、聯詠等半導體相關公司法說會釋出營運展望。

3日的三大法人買超173.87億元，外資買超166.98億元，投信買超20.95億元，僅自營商賣超14.05億元；上周因勞動節休市四個營業日合計三大法人買超金額479.11億元，外資周買超351.92億元，投信周買超132.46億元，自營商周賣超5.27億元。上周外資期貨市場也增持空單，3日外資的台指期未平倉空單1萬9,457口，周增持空單5,569口。

上周因台指期「窄基指數」效應，台積電震盪偏弱走勢，3日股價收780元，低於月線，周股價跌幅0.26％。檢視上周外資淨買超台積電1萬7,512張，其中5月2日外資賣超8,856張後，5月3日隨即轉為買超1萬3,351張。本周上市櫃公司密集公布4月營收，值大盤指數重上2萬點關卡高檔震盪行情之際，市場緊盯基本面，首要關注台積電、聯發科等權值龍頭的最新營收表現。

本周新一波法說會方面，其中光寶科及永豐金兩公司有星、港海外說明會，國內自辦及機構法人主辦的法說會，從6日中鼎集團（中鼎、崑鼎、新鼎）、富邦媒、十銓、群光、環宇-KY；7日環球晶、明基材、雃博、文曄、聯詠、百容、玉山金、來頡；8日力旺、亞光、佳世達、是方、定穎投控、川湖、愛普*；9日原相、祥碩、南茂、M31、瑞鼎、來億-KY、和勤、IET-KY；10日上銀集團（上銀、大銀微系統）、台灣大、群聯、樺漢、勤誠、致新、敦泰、臻鼎-KY、天鈺、尖點，關注釋出最新產業景氣及營運展望。