台股4月上演大怒神 外資恐轉淨匯出

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4月新台幣貶、台股狂震，法人預估，外資連五月的淨匯入恐終止，4月預估將呈現淨匯出！金管會每月公布外資動向，5月6日預計公布4月的最新淨匯入狀況，由於台股4月上演大怒神、上沖下洗，儘管月線收漲102點、2萬點也有守住，但單日跌破千點的重挫讓人記憶猶新，加上4月在利空籠罩之下，台幣狂貶5.52角，法人預測，外資4月賣股求現、呈現匯出的機率大，因而才造成台幣狂貶。

回顧外資今年1月、2月淨匯入各34.71億美元、50.75億美元後，在AI題材持續、美四大指數走高的帶動下，台股相關供應鏈也吸引外資進駐，讓3月淨匯入金額擴大到66.62億美元，從去年11月至今年3月以來外資持續的認錯回頭已淨匯入新台幣1.1兆元的熱錢，帶動台股站上2萬點。

台股4月雖呈現小漲102.15點，但過程跌宕起伏，高低震盪將近1千6百點，指數最高衝上2萬883點，寫下盤中歷史新高紀錄，最低下探1萬9291點，根據證交所公布籌碼動向，三大法人4月合計賣超1,587.92億元，其中外資共賣超1,495.31億元。

就匯市來看，4月美元獨強上演「一個人的武林」，不只日圓狂貶摜破160大關，新台幣也在各種利空包括：台積電法說行情失靈、以伊衝突升級、美國聯準會（Fed）降息不確定性等消息重擊下，單月狂貶5.52角或1.7％，月線收下連4黑。

若看過去歷史紀錄，外資前一次最長的連續淨匯入是在2013年9月到隔年7月，11個月共淨匯入213.15億美元，讓台股由8,000點持續測試萬點行情；2003年3月到2004年4月，更連續14個月淨匯入逾322億美元，是史上最長、金額最大的一波淨匯入，推升台股從4,400點站上7,000點；但而這波外資回頭從去年11月到今年3月、已連續5個月淨匯入351億美元，推升台股從16,000點站上2萬點，是否能持續下周揭曉。