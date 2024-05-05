中興國中畢業校友愛心滿溢

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桃園市立中興國中校友會於(4)日中午假鉑宴會館舉辦「2024年度校友公益慈善聯歡餐會」，邀請校友們共度這充滿歡樂與溫馨的時刻，校友會特於餐會中舉行中興國中43週年校慶捐贈儀式，由會長謝慧謹代表捐贈100,000元獎助學金給中興國中，再次表達對學弟妹們學業發展的支持與重視，希望幫助他們無憂學習實現未來夢想。

此外，同為桃園市圓夢愛心關懷協會理事長的謝慧謹，也在餐會上兌現對桃園文中里守望相助隊的承諾，代表協會捐贈一台油機車，讓守望相助隊在履行社區守望使命的同時，也能保障自身安全，減少車輛維修的負擔。謝慧謹會長表示，近十年來，她帶領創立的圓夢愛心關懷協會推動「每月一愛」的主題式愛心活動，幫助弱勢族群，不斷在社會關懷與愛心奉獻的道路上前進。現在也將履行會長職責，持續聯絡校友、促進合作，在照顧在校學弟妹們外，也不忘運用自身經驗，帶領校友們幫助弱勢群體，積極參與社會福利。

據了解，中興國中校友會一直秉持著聯繫校友和師生情感、促進團隊合作，不僅設立清寒獎助學金，補助學校社團經費，照顧校友急難救助，還積極參與學校與社區的重要活動，以及舉辦歷屆校友聯誼活動，這次聯歡餐會成功凝聚愛心力量，為社會帶來更多的溫暖和幫助。