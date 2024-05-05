習近平訪歐前夕 法化妝品業盼北京鬆綁進口新規

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

大陸國家主席習近平即將訪歐，預計下周和法國總統馬克宏舉行會談。外媒報導，世界領先的法國化妝品產業，正在指望中法元首的會談，能夠對中國新要求分享配方和製造技術的嚴格進口規定，幫助減少對法國公司的影響。

路透報導，此行是習近平5年來首次訪問歐洲，訪問的背景是雙邊貿易關係緊張，歐盟威脅向中國電動汽車和綠色能源產業徵收關稅。但法中之間努力達成化妝品規定的協議，包括唇膏和香水在內，可能是巴黎下周討論的一個亮點。

法國總統辦公室在會談前指出，化妝品會是「極大關注」的一個議題，他們尋求「找到一個保護法國公司利益的解決方法」。

報導指，法國是世界上領先的化妝品出口國，去年向中國出口了將近20億元（歐元，約合新台幣696億元）的化妝和護膚產品，重要性僅次於航空產品。

但從2025年5月起，中國新的安全規定要求，化妝品出口商將必須與北京分享生產程序的詳細資訊，並允許中國檢察員進入工廠，引發對喪失智慧財產權控制的擔憂。

雙方去年談判建議的一個方案是，法國當局將負責保證一些出口產品的安全，不需要中國進行檢查；法國將允許對中國的一些產品採取類似措施，但不清楚涵蓋哪些範圍。

成員包括歐萊雅、LVMH和科蒂（Coty）的法國化妝品工業協會（FEBEA）祕書長吉夏爾（Emmanuel Guichard）說，「這種互惠將確保中國消費者享有最高的安全標準」，並說計畫可能在習近平和馬克宏的會談中正式確定。

根據協議，法國消費者和反欺詐監管機構（DGCCRF）將確保一些符合「白名單」資格的法國製造商的安全。該機構在周五發布的近期活動報告中說，該機構12月與中國國家藥品監督管理局（NMPA）首次舉行了法國化妝品對華出口認證會議。