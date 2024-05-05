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萬華美食祭×親子嘉年華 第三屆重磅回歸

  • 工商時報 吳俊儀
台北市副市長林奕華(左六)與臺北市萬華街區發展協會理事長洪文和(左二)、經濟部產業發展署主任秘書林德生(左三)、臺灣商圈產業觀光發展聯合總會總會長周水美(右五)、臺北淨零101計畫主持人曾冠智(右二)一同共襄盛舉。圖／業者提供。
台北市副市長林奕華(左六)與臺北市萬華街區發展協會理事長洪文和(左二)、經濟部產業發展署主任秘書林德生(左三)、臺灣商圈產業觀光發展聯合總會總會長周水美(右五)、臺北淨零101計畫主持人曾冠智(右二)一同共襄盛舉。圖／業者提供。

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第三屆「大口吃萬華 美食祭×親子嘉年華」即將於本周末盛大登場，這場延續親子主題的盛宴，將帶來豐富的美食饗宴和歡樂的家庭時光，同時串聯了當地店家和台灣MIT品牌。活動由台北市副市長林奕華親自宣布，強調萬華作為台北市的商業樞紐之一，這次活動將是提升地區形象、促進商圈發展的重要一步。

今年的市集不僅匯聚了萬華的地道小吃和大稻埕的知名美食店家，還有台灣製MIT產品等共60攤豐富多樣的攤位。許多知名老店如「唯星蛋糕」、「三水花生食品行」、「二和珍餅舖」、「川業肉圓」、「一肥仔麵店」等都會參與，更有大稻埕的「有記名茶」、「李亭香餅舖」、「武士食堂」、「導演的豆花店」等特色店家加入。值得一提的是，市集將推出許多限定商品，如協興獨創的「玉子燒肉／炸雞堡」、龍蝦堡、以及各種美食聯名商品，讓大眾大飽口福

第三屆【大口吃萬華 美食祭×親子嘉年華】本周末登場，台北市副市長林奕華邀請大家一起來萬華吃喝玩樂。圖／業者提供
第三屆【大口吃萬華 美食祭×親子嘉年華】本周末登場，台北市副市長林奕華邀請大家一起來萬華吃喝玩樂。圖／業者提供

此外，活動將邀請「臺北淨零101計畫」主持人曾冠智現場分享減碳理念，並特別邀請減碳大使-素還真出席，共同推進城市減碳。現場還將設置智慧回收站，鼓勵民眾參與環保行動。除了美食外，市集還準備了豐富的親子活動，包括趣味互動設施、舞台表演等，讓全家一起享受歡樂時光。對於喜歡文化體驗的民眾，活動期間還有職人講座和導覽巷弄人文風情等活動。

「大口吃萬華 美食祭×親子嘉年華」絕對是一個不可錯過的盛事，無論是美食愛好者還是親子家庭，都能在這裡享受這個難得的美食與歡樂時刻。

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