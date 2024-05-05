《金融》報稅季CFC制度上路 磊山保經籲高資產族要注意

【時報記者莊丙農台北報導】5月綜合所得報稅季來臨，不少民眾已收到各式扣繳憑單，為接下來的報稅做準備。今年報稅最不同之處，在於個人受控外國企業制度（CFC制度）的實施，若個人CFC所得與海外所得合計在100萬元以上，就必須計入基本所得額，計算最低稅負。磊山保經首都營運處業務協理林彥(文)表示，CFC制度於2023年1月1日開始實施，今年5月申報個人綜合所得稅時必須申報，因其主要影響的是持有境外公司的個人，且是直接或間接持有境外低稅負區關係企業股份達50％或具重大影響力，且個人、配偶及二等親內親屬合計直接持有CFC股權達10％的高資產或企業主，預估影響人數可能在千人左右。

林彥(文)指出，CFC制度的實施，代表全球反避稅趨勢更趨成熟，跨國資訊愈來愈透明，持有國外企業的個人與家族應正視CFC制度上路後帶來的影響。早期資產傳承的規畫方向重視隱藏性，但在現今資訊透明的背景下再也無所遁形，如何有效率的曝光尋找更合法合規、有效益的稅務規畫與財務傳承策略是高資客們的重要課題；而其中必定會使用的一種工具，就是運用保險槓桿化、長期化的特色，為自己與家族預先做準備。

轉嫁風險、增加保障是保險的本質，但適當地運用保險，也能達到資產傳承的目的。尤其保險有「放大資產」、「依要保人意向分配保險金」、「類信託的分期定額給付」、「掌握控制權」與「預留稅源」等多重功能，這對資產傳承規畫更為重要。因為根據《遺產及贈與稅法》規定，給付指定受益人的人壽保險保險金，不計入遺產總額、免課徵遺產稅，因此建議可以在青壯年時期，就投保具槓桿效益的保單，要保人在保單繳費、累積期間，可隨時間累積、放大資產；年長後再視個人意願，透過指定受益人與保險金給付比例等方式，分配資產做好傳承規畫，而且仍能手握控制權不外流。將來保單給付的保險金，還能作為預留稅源，供受益人或下一代繳交遺產稅負，甚至是資產傳承，讓家族基業長青、照顧後代的心意完整實現。

磊山保經提醒，保險是合理的節稅工具，民眾在依個人需求規畫的同時，要小心避免誤觸財政部曾公布的投保八大態樣，例如重病、高齡、短期、躉繳、鉅額等投保地雷、踏進「實質課稅」誤區，建議一定要在合乎法規的情況下做好完整規畫，也可以尋求專業保險顧問的協助，在專家的協助與建議下，為自己量身訂做合適的資產傳承長期策略。