國民零食野球開唱饗宴大小球迷

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去年乖乖推出「龍眾一心」聯名包力挺味全龍讓民眾印象深刻，今年3/30味全龍亦奪下大巨蛋歷史首勝，這周末更祭出五月首波主題日「乖乖野球開唱」，讓球迷們看比賽的同時還能享受味覺和聽覺的饗宴。

近年來乖乖打出「乖乖挺在地」的口號持續支持中華職棒，支持味全龍攜手合作耕耘賽事活動邁入第3年，希望球迷朋友未來在參與每場賽事活動的時候，都能帶著乖乖進場，寫上自己的願望，讓乖乖陪著球隊一起收贏，乖乖也在味全龍球團邀請下再度踏上天母球場獻出開球替球賽揭開序幕，為比賽開場增添許多趣味及歡樂，也成為了網路熱議的話題，讓球迷一起見證這特別時刻。

一起和乖乖野球發聲、乖乖扭蛋機挺龍迷

乖乖與味全龍結合棒球、音樂，舉辦一場狂歡派對，由台灣Local搖滾樂團熱情接力演出，將用激情的音樂點燃現場氣氛，high到最高點，讓每位球迷都能夠感受到滿滿的應援熱情搖滾，同時，乖乖也將450倍全台最大的綠色好運乖乖扭蛋機搬進天母球場坐鎮給予龍迷們好運。

乖乖成立至今逾一甲子，不僅是家喻戶曉的美味零食，更是許多人童年的回憶，本周味全龍將對上台鋼雄鷹，希望在「乖乖」的魔力加持下，能讓球迷們享受一場刺激精彩的棒球對決，一起為味全龍揮舞加油棒迎向勝利，乖乖預告與味全龍將推出第二款聯名包「2024龍眾一心 Keep Fighting」將於近期推出籲請大家拭目以待。