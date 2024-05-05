AI帶給台灣力量！謝金河點名7匹狼 加碼3檔大黑馬

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兩岸三地1000大企業排名，這是觀察兩岸三地企業競爭力的指標之一，今年台企共117家入榜，創 11年最高，台積電更穩居榜首，顯見台企競爭力逐漸提升，財信傳媒董事長謝金河指出，今年AI帶給台灣力量，更點名7大贏家，並加碼3檔大黑馬。

謝金河分析今年兩岸三地1000家大企業排名3大亮點，一是台積電穩居榜首，過去的榜首從中國石油到貴州茅台，再到騰訊，現在台積電市值幾乎是騰訊加茅台。

其次是中國的亮點產業，現在是電動車一枝獨秀，從寧德時代，比亞迪，小米，到理想⋯⋯不過，競爭也愈來愈激烈。像小鵬去年市值蒸發15.78%，蔚來少52.4%，中升少61.27%，零跑少28.73%，中國以舉國之力投資電動車產業，今年一定會出現更大的變化。

此外，台灣企業的競爭力逐漸提升，從2014年開始，那年109家台灣企業入榜，今年的117是11年新高，其實最高是在2008年，當年台灣企業有176家入榜，到2015年剩下65家，2016年最低剩下57家，這是台灣企業競爭力最弱的時候。

謝金河看產業趨勢，指出今年AI帶給台灣力量，包括廣達、緯創、緯穎、川湖、台光電、奇鋐、雙鴻都是贏家，而重電部隊華城、士電、中興電則是黑馬！