地震後社區變紅單建築 桃園市靠1招拚重建

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0403花蓮大地震造成中壢南園二路、成章二街2社區成為紅單建築物，桃市府住宅處主動聯繫社區，4日已先召開1場都更重建說明會，18日也將再召開，桃園主動出擊畫定為更新地區，將都更門檻從要8成所有權人同意降為5成，盼助攻可順利整合、早日重建。

住宅處表示，2個紅單社區分別是七層樓21戶及四層樓40戶，屋齡均已超過30年，因震損達紅單危險程度，市府除已協助緊急支撐之外，並主動依都市更新條例第七條啟動迅行畫定更新地區程序，並聯繫社區辦理都更重建說明會，希望可以協助住戶們了解都更重建的程序，進而順利整合、早日重建。

住宅處表示，一般都市更新重建基地需要取得所有權人8成以上同意才能啟動，迅行畫定後的基地則只要5成同意即可啟動，且在符合防災都更專案計畫條件下，重建的容積最高可達2倍基準容積或原容積的1.5倍。

住宅處4日上午於南園市民活動中心舉辦都更說明會，向紅單住戶說明基地基本條件、都更基本概念及操作程序、自主更新流程、簡易整建維護都更等內容，現場參與住戶大多表示有意願都更重建，後續社區會繼續蒐集住戶意見。

為提高都更重建誘因，桃市府去年陸續完成6項都更精進作為，增加容積獎勵項目、也讓都更共同負擔的金額更趨合理，甚至訂定代拆辦法，盼能增加民眾參與都更重建的意願。住宅處也補充如果社區希望先整修暫不重建，震後安居計畫也已訂定「簡化都更整建維護程序」，結構補強和外牆拉皮一次到位，最高補助1500萬元。