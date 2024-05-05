超微、美超微財測洩口風 法人喊買這家台鏈伺服器廠

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

超微（AMD）及美超微（Super Micro）因公布的財報未達到市場對人工智慧（AI）樂觀預期，導致周三股價出現大幅賣壓，但國內法人表示，從兩家公司的財測上可發現，AI伺服器缺料狀況有望改善，AI伺服器需求持續強勁，而通用型伺服器、NB、DT市場需求處於回升階段，將有利相關供應鏈後續的營運表現，在台灣相關供應鏈中，維持鴻海（2317）「買進」的投資建議。

美超微2024會計年度第三季（截至2024年3月31日止）營收38.5億美元，不如市場分析師預期的39.5億美元，但年成長仍高達200%，淨利4.025億美元，較2023年同期8,580萬美元數倍成長， EPS來到6.56美元，也高於去年同期的1.53美元。

美超微將2024會季年度營收展望由143億至147億美元調高到147億至151億美元，優於分析師預估146億美元，調整後中間值較2023年同期大增約582%。執行長梁見後表示，調高全年財測主因來自客戶強勁成長態勢。

法人表示，美超微的AI GPU平台占單季營收比重已超過50%，且AI伺服器缺料狀況有望改善，使美超微上修2024年營收展望，此發展趨勢將有利伺服器相關供應鏈後續的營運表現。

AMD今年第一季財報營收54.73億美元，年增2%，符合市場預估的54.49億美元；EPS為0.62美元，符合市場預估的0.61美元。AMD將2024年AI晶片營收展望由35億美元上修至40億美元，因此展望低於市場預期的60億～80億美元，使AMD盤後與5/1盤中股價下跌超過7%。

AMD第一季資料中心營收年增80%，動能來自AI GPU營收貢獻提高且伺服器CPU成長雙位數，MI300自去年底推出至今累計銷售超過10億美元，供應鏈雖很給力但因需求很高而仍吃緊，公司預期MI300在2024年將持續拿下市占，且會比過去更具競爭力。公司預期第二季Data Center與客戶端都將有季增表現，尤其前者將有強勁的雙位數增長。

另外在客戶端，AMD看好今年下半年整體市場的狀況，預期量與價皆將增長，並預期今年的AI PC的主要出貨會是高階機種，並正向看待AI PC的出貨成長動能。

法人認為，從AMD首季財報與第二季展望可知，AMD第一季的營收成長主要來自Data Center跟客戶端產品線，代表在伺服器的部分，AI伺服器需求持續強勁與通用型伺服器需求已見改善；而AMD客戶端產品線代表的是NB與DT市場的表現，而AMD對客戶產品線第二季與2024年的展望正向，則代表PC市場的需求正處於持續改善、回升的階段，將有利後續相關供應鏈後續的營運表現，在台灣相關供應鏈中，維持鴻海「買進」的投資建議。