教育部每年投入26.4億元 偏遠學校教師流動率已下降

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早期偏遠地區學校留不住教師，常過了一個暑假後，老師跑光光，只剩校長。教育部表示，現在每年編列26.4億元經費，分就師資人力、設施設備、學生學習及教師專業等全面協助偏遠地區學校發展，現在偏遠地區國中小專任教師流動率皆為1.2％，已下降許多。

《偏遠地區學校教育發展條例》106年12月開始實施後，教育部每年投入更多資源，以協助偏遠地區學校發展。教育部表示，為將持續補助偏遠地區學校合理員額，督導各地方政府降低員額控留比例，並持續推動合聘及巡迴教師聘任機制並補足專業輔導人力。

教育部表示，110至112學年補助偏遠地區國中小合理教師員額，透過一般性補助款考核引導學校員額控留比例不得高於8％，並釋出教甄缺額。107至112學年計分發859名公費生至偏遠地區學校服務。111至112學年計159名合聘教師、43名巡迴教師。

教育部說，為穩定偏遠地區學校教師留任，已有師培大學開設偏遠地區學校學士後教育學分班，並提供自願赴偏遠地區學校服務的校長及教師傷害保險補助。另針對透過公費生分發或專為偏遠地區學校辦理的專任教師甄選錄取者，應服務滿6年以上，始能提出申請介聘至非偏遠地區學校。

關於偏遠地區學校專任教師流動率，教育部統計，107年國小階段為2.1％、國中階段為1.9％、高中階段為0.5％，至112學年國小及國中皆為1.2％、高中為0.5％，國中小部分已有下降。

國民黨立委柯志恩等人提案修改《偏遠地區學校教育發展條例》第8條第2項為「由偏遠地區學校自辦甄選方式進用的未具教師資格的現職代理教師，得參加中央主管機關全額補助師資培育大學辦理的高級中等以下學校及特殊教育學校師資類科師資職前教育課程」。

教育部回應，以110至111年偏遠地區學校長期代理教師人數平均值計算，推估符合學校自辦甄選代理教師人數為4705人（國中1243人、國小3462人），如果他們均納入公費補助對象，將對現有儲備教師人數造成衝擊，因此宜持續進行師資培育人數評估及管控。