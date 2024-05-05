超英趕美？美報告：半數以上AI最熱門領域 陸研究領先美

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大陸觀察者網引述美國Axios新聞網3日消息，據美國喬治城大學安全與新興技術中心（CSET）最近發布的研究結果，在當今世界超過一半的人工智慧（AI）最熱門領域，「中國的研究領先美國」。數據顯示，無論是AI研究論文總數量，還是AI研究高引用率論文數量，中國機構都名列前茅。

報導稱，CSET新興技術觀測團隊透過對高引用率論文進行「集群分析」後，歸納總結了過去5年全球AI研究的趨勢和特點。結果發現，2017年至2022年，全球AI研究論文數量增長了1倍以上。具體而言，電腦視覺在過去5年中增長了121％，占AI論文總數量的約32％。

此外，自然語言處理，即大型語言模型在ChatGPT等其他生成式AI能工具中所做的工作，約占AI總論文數的11％，在過去5年增長了104％；機器人研究的增長速度僅為54％，占比約為15％；AI安全研究在過去5年劇增315％，但僅占所有研究的2％。

CSET團隊分析主管阿諾德（Zachary Arnold）指出，上述結果證明，全球AI研究在語言任務等方面「取得了非常迅速的進步」。他還說，AI研究在如此多的方面進展快速，也強調了各國政府增加AI投資、確保AI部署安全可靠的重要性。

研究結果還顯示，在當今世界超過一半的AI最熱門領域，「中國的研究領先美國」。團隊發現，全球AI研究論文數量排名前五的都是中國機構，以中國科學院為首；在高引用率論文數量方面，中國機構仍前五占二，中國科學院和清華大學分別排名第一和第三，Google、史丹佛大學和麻省理工學院分別排名第二、第四和第五。

Axios新聞網稱，這一結果反駁了西方社會多年來廣泛流傳一種說法，即中國研究機構發表的論文數量最多，但論文品質相較之下並不高。

中美兩國AI研究的側重領域有所差別。美國在自然語言處理方面有優勢，Google和微軟在該研究領域名列前茅；中國研究人員在電腦視覺方面發表的論文比世界上其他國家都要多，清華大學在這方面全球領先。中國的AI戰略重點包括自動駕駛汽車、製造業、監控和其他需要電腦視覺進步的應用。

「中國在人工智慧研究領域絕對處於世界領先地位，且在很多領域都可能是世界領先者」，阿諾德補充說，中國在一系列AI研究領域都很活躍，包括越來越多的基礎研究。

無獨有偶，美國《紐約時報》3月引述研究數據指出，中國培養的人才數量出現躍升，已經超越美國，成為AI人才的最大生產國。全球近一半的頂尖AI研究人員都來自中國，而只有18％的研究人員來自美國大學。

文章還指出，雖然美國在AI領域率先取得了突破性進展，但其中很大一部分工作是由在中國接受教育的研究人員完成的。研究顯示，目前在美國工作的頂尖人工智慧研究人員中，來自中國的占38％，美國人占37％。3年前，在美國工作的頂尖人才中，來自中國的占27％，美國的占31％。

「這些數據表明，在中國出生的研究人員對美國的人工智慧競爭力有多麼重要」，卡內基國際和平基金會研究中國人工智慧的研究員希恩（Matt Sheehan）說道。