竹市31校震後災損 市府核定2531萬補助修復

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0403花蓮大地震，新竹市有部分校園建物因地震受損，市府迅速完成到校災損場勘，並發布核定補助31校「0403地震災損」經費逾2531萬元，支持校園地震災損的復建工作，此外，學校方面也積極開展地震防災教育，共同為學生、教職員和家長提供安全保障。

新竹市長高虹安表示，4月3日當日發生地震，市府立即啟動災害巡查及應變，教育處於地震發生時第一時間通知各校依防災應變SOP流程處理，並進行全體人員疏散，同時啟動緊急防災聯絡系統，確認校園師生安全狀況。

當日經各校回報，部分學校校舍有零星災情，例如磁磚剝落、天花板掉落、牆面龜裂與鋼筋裸露等狀況，所幸師生平安，亦未影響正常教學，目前各校均已就災損區域圍防護及安全處理，確保校園安全，師生教學及作息正常進行。

為加速校園復建進度，市府掌握各校災損狀況，落實管制回報，評估有危險之處也立即拉起安全線，並做好安全防護措施，市府教育處於災後邀集相關單位於4月9日至11日，2天半內完成至災損學校現勘。

此次學校災損多以牆面或地面龜裂、鋼筋裸露、輕鋼架天花板擠壓變形或移動居多，針對學校所申請修復項目及經費，市府核定補助31校逾2531萬元經費，給予學校最大支持，協助校園基礎設施及設備重建及修復，確保校園安全及師生正常教學與作息。

此次強震造成北門國小百齡樓、忠孝樓、仁愛樓等3棟校舍災損，校長李敦仁說，感謝市府即時啟動校園通報系統，在第一時間掌握學子安全，確認各校校舍經過地震後是否有建築物損壞情形，並於連假後教育處即刻啟動到校檢視。

新科國中也有階梯碎裂、教室內外輕鋼架及石棉板壞損掉落、排球場地面裂痕再度擴大等情況，校長林燕玲說，地坪是學校環境的基礎建設之一，直接關係到師生安全，感謝市府協助學校選用合適的地坪鋪面材質，修補和改善地面，確保修繕後能提供師生更安全的校園環境。