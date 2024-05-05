婆媳先後加入展望會寄養家庭 同獲模範母親

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屏東縣模範母親共計48位，屏東縣政府5日在大禮堂舉行表揚大會，由最年長的97歲邱鍾玉銘帶領花藝造型走秀，而王秀琴與洪婉凌婆媳分別在107年及110年成為展望會寄養家庭，是屏東第一對模範寄養媽媽一起獲表揚。

屏東縣長周春米除了一同走秀，在致詞時表示，母親是家庭的太陽，將關愛和溫暖散播在我們的生活中，母親溫柔堅定且無私的付出，是每個家庭的精神支柱，給予我們力量和支持，讓我們能夠勇敢的面對生活的挑戰，屏東的母親們正是這樣的存在，向所有的母親們獻上最誠摯的祝賀和敬意，感謝母親們辛勤的付出，並衷心祝福所有母親們幸福安康，母親節快樂。

今年接受表揚的模範母親中，年紀最長的是來自長治鄉97歲的邱鍾玉銘，她在平凡中展現出母愛的溫暖，她的刻苦耐勞，啟發子女擁有堅殺不拔的特質，勇於面對生活困難，也讓家庭更加團結與和諧，子女及孫輩都以這位母親為榜樣，在各自領域中發光發熱，子女們的成就是對她辛勤付出最大的回報。

王秀琴與洪婉凌是一對婆媳，2人分別在107年及110年成為世界展望會南區辦事處的寄養家庭，婆媳同心陸續照顧過7名寄養童，造就了婆媳合作無間的超級默契，也成為屏東第一對模範寄養媽媽一起獲得表揚，2人也希望能有更多人加入寄養行列。

洪婉凌說，她們照顧的多半是重症或嚴重受虐的兒童，從每月1次回診到1年1次回診、身心鑑定、早療及語言治療等，寄養童的成長進步顯著，如今已能和一般同齡孩子一樣跑跳，也能清楚表達需求，甚至還會哼唱原民歌謠，她本身有3個小孩，今年還獲得模範生，自己的小孩學會照顧寄養兒童，成長許多，讓她感到莫大的安慰。

屏東家扶推薦的寄養媽媽陳秀梨，長達16年的寄養照顧生涯中， 陸續照顧過14位寄養兒童，年齡從7歲到15歲都有，她會為寄養兒少製造不同的生活經驗，繽紛寄養兒少的人生。許多寄養兒少長大後都會回來感謝秀梨媽媽的照顧，並將她的照顧經驗傳承到下一代，成為一種「善的循環」。

活動現場結合了花藝協會為走秀的母親設計專屬花藝帽及花藝提包，希望在屬於母親們的節日裡，留下獨特且難忘的回憶。同時也邀請阿卡佩炫人聲樂團以及Yospace街舞團演出，更添會場熱鬧氣氛。