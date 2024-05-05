兩岸漲聲停不住 武廣高鐵等4條高鐵6月中起漲近20％

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台灣伴隨4月起電價調漲，牽動台鐵、高鐵和國道客運大眾都醞釀漲價。而大陸部分熱門高鐵路線票價也將在6月開啟漲價潮。武廣高鐵近日宣布從6月15日起，對京廣高鐵武廣段上運行的時速300公里及以上動車組列車票價進行調漲，未來全程票價漲幅約20％，另外像是滬杭鐵路客運專線等也宣布調漲。

據了解，此次提價是大陸鐵路部門近年來對高鐵票價提價幅度最大的一次，距今最近的一次漲價是2021年6月，當時將京滬高鐵二等座最高票價由598元（人民幣，下同）提升至662元，漲幅10.70％。

根據《中國經營報》引述武廣高鐵公佈票價表顯示，武漢至廣州南二等座從6月15日起公佈票價為553元，現執行票價為463.5元，金額提高89.50、漲幅19.31％，其餘區段票價也都有相同幅度的漲幅。

武廣高鐵方面說明，票價調整後，將根據市場狀況，區分季節、日期、時段、席別等因素，建立靈活定價機制，實行有升有降、差異化的折扣浮動策略。例如武漢站至廣州南站的二等座6月後的最低票價為304元，較現票價低約34％。

除武廣高鐵漲價外，滬杭鐵路客運專線（滬杭客專）、滬昆鐵路客運專線浙江公司（滬昆客專）、滬昆鐵路客運專線江西公司、滬昆鐵路客運專線湖南公司、杭甬鐵路客運專線公司（杭甬客專）等，也都在2日發佈公告，從6月15日起，調漲所屬路線的高鐵票價。

舉例來說，滬杭客專將上海虹橋至杭州東二等座現行73元票價提升至87元、漲幅19.18％；滬昆客專將在浙江、江西和湖南境內的線路票價進行了漲幅，如杭州東至長沙南二等座現行405元票價提升至485元、漲幅19.75％；杭州南至南昌西二等座現行257元票價提升至308元、漲幅19.84％；杭甬客專將杭州東至寧波二等座現行71元票價提升至85元，漲幅19.72％。