加油再等等 汽、柴油明各調降0.1元

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台灣中油公司自6日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.4元、95無鉛汽油每公升30.9元、98無鉛汽油每公升32.9元、超級柴油每公升26.9元；本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收3.2元及4.6元。

台灣中油表示，國際油價下跌，浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價下跌2.08美元，新臺幣兌美元匯率升值0.086元，國內油價依公式計算跌幅為2.09％。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲3.1元及4.5元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各吸收2.9元及4.3元。

吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25％調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.3元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收3.2元及4.6元，國內汽、柴油價格實際每公升各調降0.1元。吸收金額如附表。

本週依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整之3.2元及4.6元均由台灣中油吸收，113年累計至3月底止，台灣中油共吸收約53.70億元。