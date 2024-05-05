台版《寄生上流》台中7期豪宅電表區被保全變套房

宛如台灣版的《寄生上流》，台中市西屯7期重劃區一棟豪宅大樓，地下室電表區旁的小空間竟被改裝成宛如小套房般，裡面沙發、被單、電鍋、衣物及床鋪等應有盡有，且保全人員疑似就居住在裡面，社區住戶發現後錄下該處空間陳設影片PO網，很擔心若真的有人在地下室煮東西，實在太危險。 這棟社區大樓位於台中市西屯區鄰近七期，大樓外觀示巴洛克建築風格，看起來相當氣派，社區內則住有約400戶人家，該社區住戶最近發現，地下室電表區旁的一處空間，被放置了沙發、桌椅、電扇及電鍋等各項生活物品，而桌上還有快煮爐、醬油等，甚至一旁走道掛著衣服、地上則有紙墊鋪成床鋪且上面還放著棉被，宛如一間小套房。 社區居民錄下空間內的雜亂狀態PO網，直呼難以想像，畢竟這處空間可是大樓的「公共設施」，覺得實在很誇張，也憂心若真的在地下室開火煮東西，將十分危險，畢竟是「攸關400多戶住戶生命財產安全」。 疑似保全寄居社區地下室的畫面曝光後，引發網友驚呼，有人認為「保全應有自己的警衛室，這地方反而更像儲藏室」、「像是保全的休息區，不像長期有人居住」，還有人說「就沒錢，不然誰會住那麼克難的地方」。而究竟是否為保全住在裡面？裡面的物品又是如何搬進去的？都將由社區與物業管理公司、保全公司進一步釐清。