桃園蘆竹幼兒園突宣布7月歇業 近150名家長錯愕

桃園市蘆竹區某幼兒園3日臨時通知家長7月即將歇業，導致家長們措手不及，並組織自救會向桃園市教育局請求協助，家長表示，先前園方都沒有通知，到5月了才發出這個晴天霹靂的消息，周邊的幼兒園也都只剩下候補名額，目前該園所有將近百位的學童，質疑園所難道要雙手一攤擺爛。

家長指出，3日只有大班的學生收到通知單，懷疑該校刻意隱瞞此事，通知單上表示該幼兒園因受少子化影響和政府廣設非營利及準公共化幼兒園，導致園所招生不如預期，即將在7月歇業，目前僅剩不到2個月要安置孩童之後的學校，對於家長來說相當措手不及，詢問周邊的幼兒園皆屬於滿生狀態，無法另外增班，接近百名的家長不知何去何從。

大竹公眾事務交流協會在5日向教育局發出公文，請求教育局介入輔導，並質疑該園所在4月30日曾在徵人網站上徵求校車司機，令人擔心短期間招募的司機是否濫竽充數，園所老師跟司機揮揮衣袖離開，剩餘的家長與孩童是最大的受害者。

桃園市議員錢龍表示，初步已和教育局聯繫，最重要的是先安置孩童的去處，目前已請家長填寫自願序，盤點哪些幼兒園可以轉介後再協助資料轉移，後續若有無法轉介的個案再逐一協調，未來也會請教育局針對類似情況有妥善的配套措施，因少子化關係，這種情形只會越來越頻繁。

教育局回應，該園所扣掉今年畢業生尚在園有114人，加上新生34人，共148位幼生，目前正處與園所協調溝通的狀態，會與園所協調基於師生權益及經營責任，繼續經營到現有幼生畢業或轉讓經營的可能性，教育局也澄清該園所並非經營不善，目前幼幼班是滿生，且在今年3、4月還有進行招生，該園區的房子跟地都是自家的，也無租金的負擔，後續盤點南崁地區公私幼招收名額，預為接收可能的轉介學生，並與家長協調並盡力協助轉介孩童的事項。