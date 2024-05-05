台南登革熱境外移入第7例 男遊馬爾地夫竟確診

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開心去馬爾地夫旅遊卻染上登革熱！國際登革熱疫情嚴峻，台南一名30多歲男性3日自馬爾地夫旅遊後返國入境發燒採檢NS1快篩陰性，後仍感不適就醫治療，採檢PCR陽性確診，目前住院中，並未進入社區，該起案例也是台南第7例境外移入確診病例。

台南登革熱防治中心指出，這名男子3日晚間自桃園機場入境，通關時量測體溫38.1度，機場採檢登革熱NS1快篩陰性，後續因身體不適前往高雄醫院就醫治療，再次採檢PCR陽性確診，將住院至病毒血症期結束後才會返回台南。雖男子未進入社區，但登防中心為保全社區安全，昨接獲疾管署通報，立即前往個案居住地永康區啟動相關防治工作。

登防中心表示，4日完成環境孳清掃蚊、個案家放置噴霧罐與衛教同住者和簽署敬告書；同時針對個案住家周圍50公尺及相關活動地點進行密度調查與環境巡查，發現戶外積水容器5個，尚未孳生孑孓也未掃獲成蚊。

登防中心主任李翠鳳表示，目前國際和東南亞登革熱疫情嚴峻，境外移入確診病例已累計73例，其中印尼35例、馬來西亞16例、馬爾地夫6例，泰國6例、新加坡3例、菲律賓及越南都2例，巴西、柬埔寨、阿拉伯各1例，籲請市民朋友前往登革熱流行疫情國家或戶外活動時，務必要注意防蚊。

近期天氣不穩定，她也提醒，目前登革熱境外移入個案數高於過去4年同期，國內仍有本土登革熱病例發生，雨後一定要巡查家中周遭環境、清除積水容器，杜絕病媒蚊孳生。