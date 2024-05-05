巴菲特親曝減持蘋果股票真正原因 點名看好這三家公司

「股神」巴菲特旗下投資公司波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）在第一季財報中稱，對蘋果公司的押注價值1354億美元，相當於約7.9億股，顯示波克夏對蘋果的持股減少約13%。對於為何減持蘋果，巴菲特說，這是由於投資獲得可觀收益後的稅收原因，不是他對蘋果這隻個股長期內有什麼判斷，除非出現「戲劇性」的情況，否則蘋果將是波克夏最大的投資。

CNBC報導，巴菲特去年第四季減持約1000萬股蘋果股票，占其持股的1%，今年第一季再度砍蘋果持股。波克夏在第一季財報顯示，對蘋果的押注價值1354 億美元，相當於約7.9億股，估計波克夏對蘋果的股權減少約13%，不過，截至第一季底，蘋果仍是波克夏迄今最大的持股。

對於為何減持蘋果，巴菲特表示，這是由於投資獲得可觀收益後的稅收原因，不是他對蘋果這隻個股長期內有什麼判斷。他說，我認識的幾乎所有人都把注意力放在怎麼不繳稅上，避稅當然是合理的，我們不介意納稅，我們現在的聯邦稅率稅率是21%，而蘋果面臨的稅率是35%、甚至52%。我覺得我們現在的稅率很可能會提高，很可能很快就會加稅，政府會想從波克夏的營收中拿走更大部分。

巴菲特稱蘋果是比可口可樂和美國運通更好的企業。他說：「我們擁有美國運通，這是一家很棒的企業，我們擁有可口可樂，這是一家很棒的企業，我們擁有蘋果，這是一家更好的企業。」

巴菲特還說，除非出現「戲劇性」的情況，否則蘋果將是波克夏最大的投資。他說：「除非發生真正改變資本配置的戲劇性事件，否則我們將把蘋果作為我們最大的投資。但在目前的情況下，我完全不介意建立現金頭寸。」

巴菲特強調，波克夏還是會長期持有這三家公司的股票，這些投資過去都取得了巨大的成功，我們還持有許多蘋果股票，到今年底，我們很可能是蘋果普通股最大的持有方，蘋果將長期是波克夏的一大投資。