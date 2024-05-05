台股新活水來了！金融股股利一次看 這檔還原殖利率衝11％

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金融股重返榮耀！14家金控今年股利總計將發出2,167.61億元，創歷史次高，加上多家銀行也拉高盈餘配發率，總計24檔金融股預計配發超過2,440億元，可望成為金融股下一波攻勢動能，台股亦將迎來新活水。值得注意的是，24檔金融股當中，以中信金、京城銀現金殖利率超過5％最高，而若以還原殖利率來看，則是臺企銀超過11％最為驚人。

細部來看，以現金股利加上股票股利總計而言，富邦金、京城銀以3元同居首位，富邦金為現今2.5元、股票0.5元，京城銀則是現金股利3元。

而若以現金殖利率來看，同樣由京城銀5.24％拿下第一，中信金則以5.18％居此，為金融股現金殖利率唯二超過5％，而4％以上的則有華南金、國票金、華票、王道銀以及玉山金，臺企銀則敬陪末座。

不過，若是以還原殖利率來看，則出現驚人的情況，現金殖利率吊車尾的臺企銀，卻以超過11％的還原殖利率稱霸全體金融股，與第二名富邦金的8.41％拉開一大段差距，其餘還原殖利率在7％之上的還有國票金、台新金、遠東銀、台中銀以及聯邦銀。

唯隨著股價變動，上述數據將隨之浮動，投資人仍須將重點放在能否順利填權填息，以避免賺了股息卻賠了價差。

隨著股市多頭，為爭取投資人的青睞，今年多家金控現金股利或整體股利都拚出新高。24檔金融股預計配發超過2,440億元，可望成為金融股下一波攻勢動能，台股亦將迎來新活水。

※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。