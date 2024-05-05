00915、00900、00936…5檔高息ETF挺住洗盤，今年報酬率仍有雙位數！比追求高息更重要的是這個

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台股4月天終於結束，先是創下歷史新高20883點，隨即在4月最後一天跌到季線附近，上演尾盤由紅翻黑的急殺戲碼。

上沖下洗的4月，人氣高股息ETF表現得如何？盤點熱門族群高息ETF，19檔中僅2檔守住漲勢，包含凱基優選高股息30(00915)股價上漲0.19%，以及永豐ESG低碳高息(00930)上漲0.1%，其中又以00915漲幅居前。

重量級個股尾盤下殺，歷經大起大落的4月，台股加權指數月線勉力守住紅盤，是2月以來連續第三個月收紅；同一時間，高股息ETF族群同樣繳出連續3個月收紅的有7檔，今年以來報酬率達雙位數則有5檔。

報酬率達雙位數的5檔包含凱基優選高股息30(00915)、富邦特選高股息30(00900)、台新永續高息中小(00936)、元大台灣高息低波(00713)、大華優利高填息30(00918)。

值得留意的是，00915、00936、00713、00918同時也在上沖下洗的4月，繳出超越大盤的表現。

00915基金經理人施政廷表示，雖說聯準會(Fed)主席鮑爾在甫落幕的例會中試圖消除市場對升息的疑慮，但美國ISM製造業指數下滑，通膨數據頑強，在評價面偏高情況下，美股仍做出修正反應，連帶使得台股情緒受影響。

隨著接下來台股進入除權息旺季，上市櫃公司陸續公布股息政策，勢必牽動市場資金動向。

施政廷預期台股未來12個月企業獲利仍處於上升軌道，但成長幅度將趨緩，相較於過往市值前300大企業現金股息殖利率動輒6、7%，今年可能多數會落在4至5%，加權指數現金股息殖利率未來12個月更可能下滑到3%以下。

他建議想利用高股息ETF打造現金流的投資人，與其追求絕對高息，能創造含息總報酬表現的投資標的，反而更能代表高股息ETF追求股價股息全兼顧的投資初衷。

文／翁申霖