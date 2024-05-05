蘇利文：美國軍援將有助烏克蘭 在2025年發動反攻

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美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，在獲得美國610億美元軍事援助，以幫助烏克蘭阻止俄羅斯在今年取得更多進展後，烏克蘭將尋求在2025年發動新一輪反攻。

蘇利文4日在華盛頓舉行的《金融時報》周末節上發表談話時表示，儘管美國上個月批准新的資助計畫，但他仍然預計俄羅斯在未來一段時間內會在戰場上取得進展，因為「你無法立即打開開關」 。但他表示，有了華盛頓新援助，基輔將有能力在2024年「堅守陣線」，並確保烏克蘭抵禦俄羅斯攻擊。

蘇利文在談到明年的戰爭局勢時表示，烏克蘭打算「繼續前進，奪回俄羅斯從他們手中奪走的領土」。如果美國總統拜登贏得11月的美國大選，那麼蘇利文此番烏克蘭可能發動反攻的評論，就是白宮如何看待衝突演變的最明確表述。

烏克蘭2025年的任何新攻勢，都將取決於美國會和白宮會否提供更多資金。但美前總統、共和黨總統參選人川普，一直對援助烏克蘭持懷疑態度，並誓言要迅速結束衝突。

烏克蘭官員都希望，明年能扭轉戰場局勢。烏克蘭總統澤倫斯基上個月在接受德國《圖片報》採訪時表示，已制定另一次反攻計畫，但這取決於更多武器，包括來自美國的武器。

上個月美國批准援助後，急需的物資和武器正運往前線，但解決烏克蘭人員短缺問題，對其對抗俄羅斯至關重要。許多烏克蘭男子一直不願意參加大約一年前開始的動員活動，理由是擔心指揮官不力和缺乏武器。

烏克蘭領導層一直試圖透過更自由的招募方法，以及更好的士兵條件來解決相關問題。然而，烏克蘭動員方法和美國新援助計畫將對士氣產生什麼影響，還有待觀察。