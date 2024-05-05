直擊清境綿羊秀神技！直立啃樹梢嫩葉

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貓、犬雙腳站立不稀奇，但綿羊直挺站立你看過嗎？以綿羊與馬術秀聞名中外的國軍退除役官兵輔導委員會「清境農場」，近來卻被遊客直擊，綿羊為了吃樹枝上的嫩葉，僅靠著後腿起身站立，還直挺挺穩若泰山，直呼「牠們為了吃，練就一身好本領」，農場人員也不禁笑稱「再練個2年，就可以跳繩表演給遊客欣賞了」

清境農場表示，5月分適逢春夏之際，正是清境農場百花盛開，春意盎然的時候，遊客除了與可愛動物互動外，更能親身感受高山清新空氣，與花團錦簇的美麗景緻，近來有眼尖的遊客還發現，農場裡的羊隻為了啃食樹梢上的嫩葉，好幾頭羊咩咩都練就了一身好本事，用後腳站立，宛如人類一般行走，引起遊客驚呼連連，工作人員都笑稱，「再練個2年，就可以跳繩表演給遊客欣賞了」

鑑於0403花蓮強震撼動全台，山區幾乎陷入旅遊低潮，對此清境農場強調，無論是園區的設施，住宿的環境，甚至是綿羊馬兒們，全部都「咩」問題，進出農場的台14號道，也都順暢全線通車，國民賓館住宿還可享青青草原免費入場門票。

另外農場近期除了推出救災警消的住宿折扣外，也配合黃埔百年向軍人致敬的優惠方案，都可以在清境農場官方網站查詢相關資訊；另外為了慶祝即將到來的母親節，農場更是端出了最大誠意，除了媽媽們最喜歡的保養品組合外，周末入住賓館或是享用母親節大餐，即贈送去角質專用的手工咖啡香皂，還有手工餅乾等小禮物，母親節當天青青草原綿羊秀結束後，將贈送100枝玫瑰花給現場的媽媽，與偉大的母親一起歡度專屬於她們的節日。