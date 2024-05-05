勵志夢想學院周年感恩慶 激發學生勇敢造夢

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勵志中學今（5）日母親節前夕，舉辦一場精彩的周年感恩活動，邀請各級機關及協力企業，共同見證學院一年來的成長與成就。勵志中學校長林家如回首篳路藍縷的過程，堅信法務部「讓陽光灑進監所」的行政透明政策，總能在遇到瓶頸時得到貴人相助，順利在去年5月6日完成矯正學校首創之公私協力實習場域。

周年感恩活動5日在學生引唱「媽寶」旋律中拉開序幕，由法務部長蔡清祥頒發獎狀給第一屆「法務部勵志盃烘豆武林全國爭霸賽」選手，本次比賽由學生囊括第一名及第二名，再次展現良好實習場域對學生的重要性。包括麗明營造董事長吳春山等企業主也到場共襄盛舉。

接著「我們的故事」MV的撥放，12名學生展現在校的學習機會，並將象徵陽光的向日葵交給成就學校的來賓，感謝他們不斷引領勵志中學往前，讓在場長官及來賓堅信矯正學校的改制是條艱辛但正確的道路，勵志中學也不負眾望，112年成為全國唯一同年度囊括行政院透明晶質獎與政府服務獎，以及連續2年榮獲透明晶質獎之機關。

法務部長蔡清祥表示，勵志中學改制以來，以多元專業提升矯正教育輔導處遇量能，非常感謝各界企業公私協力成立「夢想學院」，讓接受感化教育的孩子可以為出校做準備。「乘愛破浪」勵志夢想學院周年感恩活動，除了看到學生在多元的課程下，激發潛能、勇敢造夢及追夢，更看見學生懂得惜福及感恩，真心感謝勵志中學師長們的付出，營造出這麼具有溫度、感動、幸福味的矯正教育環境。

活動最後，校長林家如宣布夢想學院將邁向下一階段里程碑「勵志夢想商城」及「夢想巴士」啟用，勵志夢想商城結合了校內餐飲、美容、製茶、咖啡、托育等各項課程，完成校內實體店面及線上商城建置，未來營收可提供在校獎助學金及出校生活扶助；夢想巴士仿效宮崎駿電影的龍貓巴士，正式啟航帶孩子圓夢。

學生阿瑋(化名)即將出校，向現場來賓表示，在勵志中學收到這輩子第一份生日禮物—學習室外木地板鋪設，很感謝法官讓他來到勵志，即將拿到高職文憑的阿瑋，校長當場承諾夢想巴士將帶他出校考試、感謝法官，及迎接人生的第一份工作。

本次活動中，勵志中學也正式與國立中興大學、南華大學、正瀚生技、慶福社會福利慈善事業基金會簽訂合作備忘錄，在法務部長蔡清祥及矯正署長周輝煌見證下，在「企業誠信」及「法令遵循」下，凝聚公私部門合作共識，為學生引進更多元的課程與學習環境。